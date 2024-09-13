Haluk Levent öyle bir şey yaptı ki duygu seli yaşandı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz akşam düzenlediği konser sırasında sergilediği dikkat çekici jestle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Etkinlik sırasında, konser alanında bir kağıt helva satıcısının ürünlerini satamadığını fark eden Levent, büyük bir incelik göstererek sahneden indi ve satıcıya yardım elini uzattı.

Konserin başlamasının ardından, Levent, satışların yetersiz olduğunu gördüğü satıcının ürünlerini bizzat satın alarak, helvaların satışına önemli bir katkıda bulundu. Bu anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan sanatçı, hayranlarından büyük takdir topladı.

Levent’in bu anlamlı hareketi, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral haline geldi. Kullanıcılar, ünlü sanatçının gösterdiği bu empati ve yardımseverliği övgüyle karşıladı. Konser sırasında yaşanan bu özel anlar, hem Levent’in insani yönünü gözler önüne serdi hem de hayranları arasında büyük bir beğeni topladı.

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar: