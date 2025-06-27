Haluk Levent sahneye para saçılınca tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent katıldığı düğün töreninde para saçılınca müziği yarıda kestirdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent bu defa sahne aldığı bir düğündeki görüntüleriyle konuşulmaya başlandı. Şarkıcı sahneye para saçılmasından rahatsız olduğunu esprili bir dille ifade etti.

Bir düğünde sahne alan ünlü isim halay çektiği anlarda sahneye para saçılınca müziği durdurup tepki verdi.

Haluk Levent 'Aman, aman... Ben yarın Twitter'da bittim. Benim zaten bir yıl sonra Ankara'nın pavyonlarında işe girdiğim söyleniyor o ayrı. Baba ne yapıyorsun? Yarın EFT yapabilirsin problem yok. Çocuklar, ışıkçı hadi bunları toplayın.' dedi.

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