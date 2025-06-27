Haluk Levent sahneye para saçılınca tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent bu defa sahne aldığı bir düğündeki görüntüleriyle konuşulmaya başlandı. Şarkıcı sahneye para saçılmasından rahatsız olduğunu esprili bir dille ifade etti.

Bir düğünde sahne alan ünlü isim halay çektiği anlarda sahneye para saçılınca müziği durdurup tepki verdi.

Haluk Levent 'Aman, aman... Ben yarın Twitter'da bittim. Benim zaten bir yıl sonra Ankara'nın pavyonlarında işe girdiğim söyleniyor o ayrı. Baba ne yapıyorsun? Yarın EFT yapabilirsin problem yok. Çocuklar, ışıkçı hadi bunları toplayın.' dedi.