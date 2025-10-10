Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Malatya'da sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, dinleyicilere unutulmaz performans verirken, Filistinlileri de unutmadı. Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ şiirinden uyarladığı şarkıyı Filistinli çocuklara ithafen söyledi.

KONSERDE ÖZEL BİR AN YAŞANDI

Festivalin altıncı gününde sahneye çıkan Haluk Levent, “Uçak”, “Ankara” ve “Bu Şehir” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken konserde özel bir anda yaşandı.

En büyük hayali Haluk Levent’le aynı sahnede şarkı söylemek olan görme engelli küçük İmranur’u Haluk Levent sahneye davet etti.

Levent, minik İmranur ile birlikte “Çemberimde Gül Oya” ve “Elfida” şarkılarını seslendirerek seyircilere duygu dolu dakikalar yaşattı.



ŞARKILARINI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA İTHAF ETTİ

Konseri boyunca toplumsal mesajlar da veren Levent, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, “Bizler Hitler'in katlettiği Yahudiler için ağlamış bir milletiz. O zaman sosyal medya yoktu ama yine de acıyı paylaştık. Şimdi aynı acıyı başka bir halk yaşıyor. Netanyahu denilen iblis küçücük çocukları katlediyor. Bu şarkıyı Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar için söylüyorum” şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Levent, Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirinden uyarladığı şarkıyı Filistinli çocuklara ithafen söyledi.