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Ceyda Sabancı Dinçer'in paylaşımına tepki yağdı: İstanbul yazmak çok mu zor...

Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer'in kızları Ceyda Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabının açıklama kısmına "İstanbul" yazmak yerine Yunan ve Rumların tercih ettiği "Constantinople" yazması tepki çekti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:57
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Haluk ve Suzan Sabancı Dinçer'in kızı Ceyda Sabancı Dinçer'in yaptığı paylaşıma büyük tepki geldi

Ceyda Sabancı Dinçer'in paylaşımına tepki yağdı: İstanbul yazmak çok mu zor...
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İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer çiftinin Amerika'da yaşayan 25 yaşındaki kızları Ceyda Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabına konumlarını işaretlerken yaptığıyla adından söz ettirdi.

İSTANBUL YERİNE CONSTANTİNOPLE YAZDI

Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Morgan Stanley'de çalışan Ceyda Sabancı Dinçer, Instagram hesabının açıklama kısmına yaşadığı yerleri ekledi. Dinçer, İstanbul yazmak yerine Constantinople ifadesini kullandı. Genç ismin, Yunan ve Rumların kendilerine ait olduğu iddiasını vurgulamak için Constantinopolis dediği İstanbul için aynı ifadeyi kullanması sosyal medyada tepki çekti.

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