Haluk Yürekli ile Gökhan Dinç arasında Acun Ilıcalı kavgası: Ayrılık

Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç 360 TV'den ayrıldıktan sonra 2021'de YouTube'de 'Spor Gecesi' kanalını kurdu. Kanalın yarısı Haluk Yürekli'nin yarısı Gökhan Dinç'e aitti. Özellikle Galatasaray haberleriyle kanal 220 binin üzerinde izleyicinin takip ettiği bir kanal haline geldi.

13 Haziran'da Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç kanalda beraber canlı yayın yaptı. İkili arasında Acun Ilıcalı konusunda tartışma çıktı. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç'un Galatasaray tesislerinde Okan Buruk ile oturmasını eleştiren Haluk Yürekli, Gökhen Dinç'ten tepki gördü.

Dinç "Onu Bora Bahçetepe getirmiş. Okan Hoca ne yapacaktı ki" deyince tartışma alevlendi.

Haluk Yürekli, "Sen Acun Ilıcalı ile bir sürü şey yaşamışsın. Kafana silah dayasalar onunla oturur musun? Ben asla oturmam" diyerek tepki gösterdi.

Dinç'in yanıtıysa "Silah dayamasalar bile otururum belki" oldu. Bunun üzerine Haluk Yürekli "Adama arşivci demiştin" dedikten sonra Gökhan Dinç'e kanalı izleyenlerden tepki geldi.

'BAŞKA TARAFA DOĞRU GİTTİ İŞ'

Yorumları okuyan Dinç, sinirlenerek "Haluk başka tarafa doğru gitti iş. Bana kalsa sen de Murat Aşık'la (Fenerbahçe yorumcusu) program yapmazdın. Sen ayrıl istersen ben insanlarla konuşayım. Ben ciddiye alıyorum yorumları" diye konuştu.

Bundan sonra ikili arasındaki ipler koptu. Program apar topar bitirildi. Haluk Yürekli'nin kızı 15 Haziran'da evlenirken düğünde Gökhan Dinç yoktu. 16 Haziran gecesi Gökhan Dinç ilk kez tek başına yayına çıktı ve "Bu akşam Haluk Yürekli özel işleri sebebiyle aramızda olamayacak" dedi. O günden beri Spor Gecesi'nde ikili bir araya gelmedi.

'KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR'

Haluk Yürekli, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada Gökhan Dinç ile aralarında sorun olduğunu kabul etti. Yürekli şunları söyledi: "Ben düğün sonrası yayınlara çıkamadım. İnsanlar orada neler olduğunu merak ediyor. Spor Gecesi ile ayrılık söz konusu. Ama yarısı zaten benim kanalım. Hayatta kırgınlıklar oluyor. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın anlamı yok. Biz Gökhan ile çok eski dostuz. 30 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. Sorunları çözeriz kendi aramızda. Spor Gecesi ile ilgili müzakere içindeyiz. Oraya çok emek verdik. Kanalın nasıl devam edeceği ile ilgili bir hafta 10 gün içinde karar vereceğiz. Oradan ayrılmak söz konusu değil. Spor Gecesi'nin başka bir yere evrilmesi gerekiyor. Belki daha büyüteceğiz. Gökhan ile ilgili sorun olur, çözeriz. Kol kırılır yen içinde kalır."

Gökhan Dinç de çıktığı YouTube yayınında Haluk Yürekli'nin programlara gelmediğini belirterek küsen kişinin o olduğunu ima etti. Dinç şöyle konuştu:

"Bir kere Spor Gecesi bizim için çok değerli. Sürekli insanlar Haluk niye yok diye sorduklarında ben yanıt vermedim. Çünkü ben her zamanki saate yayın açıyorum. Soruların muhatabı ben değilim. Buranın kapanması söz konusu değil."