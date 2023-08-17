Hamam böceği sütü ne işe yarar

Hintli bilim insanları inek sütünden 4 kat faydalı süper besini açıkladı

Hamam böceği sütü ne işe yarar

Editör: Naim Arıoğlu

Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü bir araştırma yaptı ve hamam böceği sütünün çok faydalı olduğunu ortaya çıkardı. Ama…

Gazeteci - yazar Muhammed Ragıp Çalık'ın bir bilim dergisinde kaleme aldığı habere göre Hindistan'daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar, gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda hamamböceği sütünün inek sütünden 4, manda sütünden ise 3 kat daha fazla besleyici olduğunu tespit etti.

Hindistan'da yapılan bir araştırma, hamam böceği sütünün inek sütünden 4 kat daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Ancak sütün sağılma imkanı olmayacağı için şimdi kristaller aracılığıyla çoğaltılması çalışması yapılıyor.

"HARİKA BİR PROTEİN TAKVİYESİ OLABİLİR"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Ramaswamy, "Eğer kalori bakımından yüksek yiyeceklere ihtiyacınız varsa aradığınız şey süttür. Ve hamamböceklerinde bulunan süt, harika bir protein takviyesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Son Haberler
Hangi tür üzüm her derde deva Şifalı Bitkiler
Hangi tür üzüm her derde deva
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon Güncel
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız Spor
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı Dünya
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı' Güncel
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi Güncel
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü Güncel
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü