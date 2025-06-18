Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İki ülke birbirine füze yağdırırken tüm dünya gelişmeleri tedirginlikle izliyor. İki ülkeye yönelik yükselen itidal çağrılarına rağmen tarafların geri adım atması beklenmiyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den sert açıklama geldi. Hamaney, teslim olmayacaklarının altını çizerek savaş ya da barış dayatmasına karşı duracakları söyledi.

İsrail’in saldırılarının intikamını alacaklarını belirten Hamaney, “İran hava sahasının ihlalini affetmeyecek" dedi.

Savaşa katılıp katılmayacağını henüz açıklamayan ABD’ye sert mesaj veren Hamaney, "Ve Amerikalılar şunu bilmelidir ki, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesi şüphesiz telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açacaktır” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de atıfta bulunan Hamaney, “İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir” ifadelerini kullandı.