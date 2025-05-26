Hamas ateşkesi kabul etti!

İngiliz basını, Hamas'ın ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas tarafından kabul edilen teklifin, 70 günlük ateşkesi ve Gazze'deki İsrailli 10 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığı ifade edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Gazze için yeni bir umut doğduğunu açıkladı. Hamas'ın ABD Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Witkoff'un teklifi, 70 günlük ateşkes ve Gazze'deki İsrailli rehinelerden 10'unun serbest bırakılmasını kapsıyor.

Hamas'tan yapılan açıklamada, herhangi bir ek şart aramaksızın ateşkes teklifinin kabul edildiği kaydedildi.

ABD garantileri üzerine kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakereler devam edecek.