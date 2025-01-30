Hamas doğruladı: Kassam Tugayları lideri öldürüldü

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa’nın akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ubeyde, Deif ve Issa’nın İsrail ile girilen çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ubeyde, ayrıca üst düzey komutanlardan Gazi Ebu Tamaa, Raed Thabet ve Rafei Salama'nın çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Ağustos 2024 Temmuz ayında düzenlenen bir hava saldırısında Deif’in, mart ayında düzenlenen bir saldırıda ise Issa'nın öldürüldüğünü açıklamıştı.

KASSAM TUGAYLARI LİDERİ MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Muhammed Deif'in 1965 yılında Mısır'ın işgali altındaki Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğduğu söyleniyor. Gerçek adı "Muhammed Diab İbrahim El Masri" olmasına karşın, İsrail'in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapçada "misafir" anlamına gelen "deif" lakabı oldu.

Deif, 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından Deif, Kassam Tugayları'nın başına geçti. Deif, liderliği döneminde Kassam roketleri ve Gazze'nin altında yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor. Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Kassam Tugayları'nı da oradan yönettiği ileri sürülüyor.

Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünüyor.

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada Deif'in öldürüldüğünü öne sürmüştü. Açıklamada, "Savaş uçakları, 13 Temmuz 2024 tarihinde Han Yunus kentini vurmuştur ve istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırıda bertaraf edildiği teyit edilebiliyor" denilmişti.