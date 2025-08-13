Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de

Hamas yöneticilerinden Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, heyetin Mısır’ın daveti üzerine Kahire’ye ulaştığını ve Gazze’deki savaşın yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki son gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Nunu, "Dr. Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, Gazze’deki imha savaşına son vermek, insani yardımların girişini sağlamak ve halkımızın acılarını dindirmek amacıyla Mısırlı yetkililerle istişarelerde bulunacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ayrıca, Filistin iç uzlaşısına ulaşmak, ulusal birlik çabalarını ilerletmek ve Mısır ile ikili ilişkileri geliştirmek konularının gündemde olacağına işaret eden Nunu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğinde Mısır’ın bugüne kadar gösterdiği tüm çabaları takdir ediyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz sağlam ve güçlü, ortak çalışmalarımız kesintisiz sürüyor."