Hamas-İsrail müzakereleri için tarih ve yer belli oldu!

Hamas-İsrail müzakereleri için tarih ve yer belli oldu!

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakereler yarın Mısır'da başlayacak.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakereler yarın Mısır'da başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetine Mısır'a gitme talimatı verdi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı için dolaylı müzakereler yarın Mısır'da başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakereler için İsrail heyetine Mısır'a gitme talimatı verdi. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği heyetin yarın yola çıkacağı açıklandı.

ABD'den Hamas ile anlaşma açıklamasıABD'den Hamas ile anlaşma açıklaması

Müzakereler Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak. Müzakerelere ABD tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak. Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya'nın başkanlık etmesi bekleniyor.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nda yer alan esir değişimini kabul etmiş ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bu maddeler arasında İsrail'in saldırılarını durdurup durdurmayacağı, Gazze Şeridi'ndeki İsrail'in güçlerinin nereye çekileceği ve Hamas'ın silahsızlandırılmasının nasıl gerçekleştirileceği gibi önemli konular yer alıyor.

