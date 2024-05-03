Hamas İsrail’in teklifine cevap vermek için yarın Mısır’a gidiyor

Kaynak: İHA
Hamas İsrail’in teklifine cevap vermek için yarın Mısır’a gidiyor
İsmi öğrenilemeyen bir Hamas yetkilisi, yarın İsrail’in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gidecek.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yarın Mısır’da görüşülmesine devam edilecek.

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, yarın bir heyetin başkent Kahire’ye gideceği aktarıldı. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir cevap vereceğini vurguladı.

Hamas yetkilisi, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” diye konuştu.

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