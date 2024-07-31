Hamas lideri için Türkiye’de 81 ilde selalar okundu

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Devletlerden art arda açıklamalar yağdı.

Haniye’nin öldürülmesi Türkiye'de geniş yankı uyandırırken selalar okunmaya başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 81 ilde Haniye için sela sesleri yükseldi.

CAMİDEN SELA SESLERİ

Elazığ'da kaydedildiği belirtilen bir görüntüde imamın “Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” dediği duyuluyor.

İran'da suikast ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye genelinde camilerden sela sesleri yükseldi. Selayı duyanlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NE DEDİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Haneyi’nin öldürülmesiyle ilgili "Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum .Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öte yandan sosyal medyada art arda sela okunuyor paylaşımları yapıldı. işte gelen o yorumlar: