Hamas lideri öldürüldü Türkiye ne yapacak? Savaş yayılacak mı?

İran devlet televizyonu sabah saatlerinde Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurdu.

Tahran'da bir suikast ile öldürüldüğü belirtilen Heniyye'nin suikast sırasında yanında bir de korumasının olduğunu ve korumasının da Heniyye ile öldürüldüğü aktarıldı.

Suikast ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtilirken Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, bunun bir siyonist bir saldırı sonucu gerçekleştiği ve olayın Tahran'da olduğu ifade edildi.

HENİYYE NEDEN TAHRAN'DAYDI?

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da bulunma nedeni olarak İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak olduğunun altı çizildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hamas lideri İsmail Haniye dün İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran’daki yemin törenine katıldığı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Pezeşkiyan’la sarılıp uzun süre sohbet eden Haniye samimi görüntüler vermişti. Haniye'nin suikasta uğramadan önceki son görüntüsü bu olarak kaydedildi.

TÜRKİYE NE YAPACAK?

Heniyye'nin öldürülmesinin ardından gözler Türkiye'de ne olacağına çevrildi. Türkiye'nin bu suikastten sonra alacağı kararlar merak konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı ve "

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleriyle bu katli lanetledi. Filistin halkına ise başsağlığı diledi.

HANİYE’NİN ÖLÜMÜ SONRASI İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın yerel sitelerinden alınan haberlere göre, suikaste ilişkin yapılan ilk açıklamada, ''Heniyye suikasti kırmızı çizgileri aştı ve İsrail ağır bir bedel ödeyecek'' denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Yetkili makamlar İsmail Heniyye suikastinin boyutlarını ve ayrıntılarını halen araştırıyor. Siyonist işgalcilerin pençesinden kurtulmak için mücadele eden mücahitlerin kanı hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesi Tahran, Filistin ve direniş arasındaki yakın bağı güçlendirecek ve derinleştirecek" açıklamasını yaptı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Heniyye suikasti nedeniyle olağanüstü toplantı düzenledi.

"BAĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Şehit kardeşimiz İsmail Haniye’nin iman uğruna Tahran’da hayatını kaybetmesi, İran İslam Cumhuriyeti, sevgili Filistin ve direniş arasındaki derin ve kopmaz bağı daha da güçlendirecek” açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN HENİYYE'YE SUİKASTLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DE UÇUŞLAR KAPATILDI

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı ifade edilirken, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

HAMAS LİDERİNE SUİKAST SONRASI NETANYAHU'DAN İLK TALİMAT

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği ifade edildi.

HAMAS LİDERİ 3 AĞUSTOS İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Haniye geçtiğimiz günlerde 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmıştı.

Hamas liderinin bu çağrısı ölümünün ardından gündeme geldi. Haniye, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istemişti.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HENİYYE KİMDİR?

İsmail Haniye, Filistinli siyasetçi ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin eski başbakanı olarak tanımlanır. 2017 yılından bu güne Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

1963 yılında Gazze Şeridi’ndeki Elşati mülteci kampında doğmuştur. Gazze İslam Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra siyasi kariyerine atılmıştır. 2006’da Filistin başbakanı olarak atanmış, ancak 2007’de görevden alınmıştır.

Haniyye evli ve 13 çocuk sahibiydi.