ABD özel temsilcisi Witkoff'un, Türkiye'de Hamas liderleriyle görüşeceği ileri sürülmüştü. Türkiye ziyareti sırasında Witkoff'un Ankara'ya gelmesi beklenen Zelenski ile de bir araya gelmesi bekleniyordu. Fakat bu ziyaretin ertelendiği ifade edildi.

İsrail basını Hamas görüşmesinin iptal olduğunu ABD basını da ziyaretin ertelendiğini duyurdu.

Witkoff’un Hamas liderlerinden Halil al-Hayya ile görüşmesi bekleniyordu. Suudi kanalı A-Sharq’a konuşan bir Hamas yetkilisi örgütün Trump'ın Gazze anlaşmasını uygulamaya koyma planlarını dinleyeceğini söylemişti.Jerusalem Post gazetesi ise İsrail yönetiminin baskısıyla görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Hamas, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen önerisindeki uluslararası askeri birliklerin Gazze’de konuşlandırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılmasıyla görevlendirilmesine tepki göstermiş ve bu gücün İsrail lehine çatışmaya taraf olacağı uyarısı yapmıştı. Hamas, direnişin silah bırakmayacağını da belirtmişti.

Öte yandan Witkoff'un bugün Ankara'ya gelecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmesi bekleniyordu.