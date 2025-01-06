Hamas, serbest bırakacağını açıkladığı 34 rehinenin listesini paylaştı

Hamas, Gazze'de İsrail ile olası bir ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakmaya hazır olduğunu söylediği 34 rehinenin listesini paylaştı. Hamas, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi şartıyla elindeki tüm rehinleri serbest bırakacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi ise, Hamas'ın rehinelerin adını içeren listeyi paylaştığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Gazze ateşkes görüşmeleri, hafta sonu Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı. Hamas, 3 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, Doha'da İsrail ile dolaylı görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Hamas açıklamasında, "Hareketin daha önce olduğu gibi görüşmelerdeki ciddiyetini ve olumluluğunu vurguladığını ve Gazze Şeridi halkının beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya en kısa sürede varmak için çaba gösterdiğini" denildi.

Batı medyasına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Hamas’ın İsrail ile olası bir ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladığı 34 rehinenin listesini paylaştığını bildirdi. Rehinelerden kaçının hala hayatta olduğu ise henüz teyit edilmedi. Rehine takasının ilk aşamasında, Gazze'de tutulan tüm kadın, çocuk, yaşlı ve hasta esirlerin bırakılacağı belirtildi. Rehinelerden adı geçenler arasında, 10 kadın ile yaşları 50 ile 85 arasında değişen erkek rehinenin yanı sıra Hamas'ın daha önce bir İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü söylediği küçük çocuklar da bulunuyor. Hamas'ın hasta olduğunu söylediği bazı rehineler de listede yer alıyor.

Batı medyasının Hamas’tan bir kaynağa dayandırdıkları haberlerine göre, Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 34 esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Hamas yetkilisinin aktardığına göre, Hamas, "'rehine takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında rehinelerin serbest bırakılmasını'" onayladı.

Yetkili, Hamas'ın rehinelerin durumlarını belirlemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yetkili, “Hamas 34 esiri ölü ya da diri serbest bırakmayı kabul etti. Ancak grubun esirlerle iletişim kurmak ve hayatta olanlarla ölenleri tespit etmek için bir haftalık süreye ihtiyacı var” dedi. Fakat Hamas-İsrail arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul etmesine ve Gazze'den tamamen çekilmesine bağlı olacak. Yetkili, “Ancak şu ana kadar işgal, ateşkes ve çekilme konularında bir anlaşmaya varılması konusunda inat etmeye devam etti ve ileriye dönük hiçbir adım atmadı” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın henüz serbest bırakılması muhtemel esirlerin bir listesini sunmadığını, haberlerin doğru olmadığını kaydedildi.

Ateşkes görüşmelerinde henüz önemli bir ilerleme sağlanmadı. İsrailli ve Hamaslı yetkililer, ateşkes anlaşmasını güvence altına almak için Katar'da görüşmeler yapıyor. Taraflar arasında hala köprü kurulması gereken önemli farklılıkların olduğu belirtiliyor.

Hamas bir kaç gün önce 19 yaşındaki İsrailli esir Liri Albag'ın İsrail hükümetini bir anlaşma yapmaya çağıran videosunu yayınladı. Albag, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında Gazze sınırındaki Nahal Oz askeri üssünde diğer altı kadın askerle birlikte esir alınmıştı.

İSRAİL MEDYASI: "ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YAVAŞ İLERLİYOR"

İsrail'in Channel 12 kanalı, daha önce ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ve “Bir anlaşmaya vardığımız için kendimizi tebrik edebilmemiz için daha önümüzde uzun bir yol var” dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, dün İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze'de kalan 100 rehinenin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesini öngören bir ateşkes anlaşması için müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Kaynak, ateşkes görüşmelerine ilişkin, “yavaş ilerliyoruz” diye de ekledi.

Bu arada, İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail İstihbarat Teşkilatı (Mossad) Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası görüşmelerine devam etmek üzere bugün Doha'ya gideceği bildirildi. The Jerusalem Post'a konuşan kaynak, Barnea'nın Katar'a gönderilmesi konusunda henüz bir karara varılmadığını söylerken, “Ancak ziyaretini gerektirecek önemli bir gelişme gördüğümüzde gidecek” dedi.

TRUMP GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE BİDEN YÖNETİMİ ATEŞKES ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR

ABD Başkanı seçilen Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce İsrail ile Hamas arasında 15 aydır devam eden savaşta ateşkese varılması ve Gazze'ye götürülen İsrailli rehinelerin bırakılması için yeni bir girişim başlatıldı. Görüşmelere öncülük eden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Trump'ın göreve başlamasından önce görüşmelerde bir ilerleme sağlanmasını umuyor. Ateşkes görüşmelerinin aynı zamanda Trump'ın "bir anlaşmaya varılmamasının sonuçlarına ilişkin uyarıları bağlamında" gerçekleştiği de belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün yaptığı açıklamada, Washington'un Biden yönetimi sona ermeden Gazze'de bir ateşkes anlaşması yapıldığını görmek istediğini, ancak bunun daha uzun sürebileceğini dile getirdi. Ziyaret için bulunduğu Güney Kore'de bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Önümüzdeki iki hafta içinde, yani kalan zamanımızda bu işi bitirmeyi çok istiyoruz. Bu iki hafta içinde bitiş çizgisini geçemezsek, bir noktada tamamlanacağından eminim, umarım daha geç değil daha erken olur" dedi.

Blinken, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi halinde, planın daha ileri adımlar atılması için bir sonraki ABD yönetimine havale edileceğini açıkladı. Blinken, ayrıca "'İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki endişelerini dile getirerek ABD'nin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasını sağlamak için baskı yaptığını'" vurguladı.

BEYAZ SARAY ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ, ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN DOHA'DA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı ve Amerika'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Gazze ateşkes görüşmelerine katılmak üzere Katar'ın başkentine geldi. ABD medyası, adının açıklanmaması kaydıyla bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, dün McGurk'ün Doha'daki Gazze ateşkes görüşmelerine katıldığını ve görüşmelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde bir anlaşmayla sonuçlanmaması halinde görüşmelerin devamının bir sonraki ABD yönetimine devredilebileceğini bildirdi.

McGurk'ün ziyareti, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ABD'nin başta Arap ülkeleri olmak üzere ortaklarıyla Gazze için kapsamlı bir savaş sonrası planı üzerinde aktif bir şekilde çalıştığını ve yakın gelecekte bu planın uygulanacağına dair iyimserliğini dile getirdiğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

İSRAİL 100 FİLİSTİNLİ'Yİ ÖLDÜRDÜ, ÖLENLERE "HAMAS MİLİTANLARI" DEDİ

İsrail, Gazze'yi bombalamaya dün de devam etti ve İsrail Savunma Güçleri (IDF), hafta sonu boyunca bölgede 100'den fazla “terör hedefi olarak Hamas militanını” vurduğunu iddia etti. Gazze'deki sağlık yetkilileri ise, İsrail saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldüğünü duyurdu. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara karşılık olarak İsrail'in Gazze'de başlattığı savaştan bu yana 45 bin 800'den fazla Filistinli öldürüldü.