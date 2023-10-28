Hamas Sözcüsü, "Sivilleri öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız" sorusunu duyunca röportajı bitirdi

BBC’ye röportaj veren Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, "İsrailli sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusu üzerine röportaja son verdi.

Hamas Sözcüsü, "Sivilleri öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız" sorusunu duyunca röportajı bitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, Beyrut'ta BBC'ye bir röportaj verdi.

Hamad, sunucunun 21 günlük süreçte hayatını kaybeden İsraillileri hatırlatarak "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusunu yöneltmesine tepki göstererek yayını bitirdi.

GAZZE'DE 7 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 7 binden fazla kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

RÖPORTAJ BİTİRTEN SORU

Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, BBC'den Hugo Bachega ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir röportaj gerçekleştirdi. Hamad, sunucunun "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusuna tepki gösterdi. Grubunun kasıtlı olarak sivilleri hedef almadığını belirten Hamad, sunucunun ısrarı sonrası "Herhangi bir sivilin öldürülmesi için talimat verilmedi. Böyle bir niyetimiz yoktu. Röportajı bitirmek istiyorum" dedi.

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