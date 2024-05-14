Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia

Hamas’ın ana üssünü Katar’dan Türkiye’ye taşıma planı bir süredir gündemdeydi. Söz konusu iddia, Hamas lideri İsmail Haniye’nin geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ortaya çıkmıştı.
İngiliz basını İsrail ordusunun Gazze’de bir Hamas komutanının evinde bulduğu belgelerden yola çıkarak yayınladığı haberde söz konusu iddiayı yeniden gündeme getirdi. The Times gazetesinde yer alan habere göre, Hamas, Türkiye’de “Özel güvenlik üssü” kurmayı planlıyor.
Habere göre, söz konusu üsten çeşitli ülkelerdeki İsrail hedeflerine saldırıların planlanması amaçlanıyor. Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolu Hamza Ebu Şanab'ın evinde bulunduğu öne sürülen belgelerde Türkiye’de kurulacak üste yer alacak isimler de yer alıyor.
The Times gazetesi, belgelerin tarihinin ve Türkiye’de üs kurulduğunun bilinip bilinmediğini de belirtti.
Hamas’ın geçen yıl 8 Ekim’de İsrail’e yaptığı saldırılar sonrası Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze’de 30 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.