Hamas, Türkiye’de parti de kurar

Amerika’nın ünlü gazetesi The Financial Times haberi ile Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren siyasi bir tavır ortaya şöyle çıktı.

-“Washington'ın baskıları sonrası Katar'ın, Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediğini yazdı. Talebin ardından bilgi sahibi bir kişiye göre Katar'daki Hamas yetkilileri Türkiye'ye taşınacak.”

Beyaz Saray da Amerika derin devleti de uluslararası alanda atılacak adımları siyaseten kendisi açıklamaz.

Bu açıklamaları medya aracılığı ile yapar.

Haberde geçen ifadeler şunlar:

Birincisi; “Washington'ın baskıları”,

İkincisi; ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler,

Üçüncüsü; Katar’da bilgi sahibi bir kişi,

Dördüncüsü; Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili.

İşte haberde yer alan bu dört ifade tam da benim tanımlamama uygundur.

Katar, 2012 yılından bu yana Hamas'ın siyasî ofisine başkenti Doha'da ev sahipliği yapıyor.

O günden bu yana Hamas siyasi liderleri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından el bebek gül bebek devlet protokolü ile ağırlanıyor.

Beraber samimi görüntüler verilirken zaman zaman da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de Türkiye’ye geliyor Hamas liderleri.

Şimdi The Financial Times haberindeki şu bölümü de okuyalım:

-“Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Hamas liderlerinin artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmaması gerekir.”

Bay bay Biden sonrası, küstah Trump’ın ikinci başkanlık dönemi başladı Amerika’da.

Tüm dünya bilir ki; Amerika’da başkanlar değişir, devlet politikaları değişmez.

Gelelim Türkiye’ye.

Bu haber 3-4 gün Türk medyasında yer aldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz.

MHP’li Cumhurbaşkanı eş başkanı Devlet Bahçeli suskun.

Erdoğan’ın sırdaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sanki habersiz.

Ya bizim muhalefet ne düşünüyor.

3 maymun gibi davranıyor.

Görmedim, duymadım, konuşmam…

O halde sonuç şu olur:

PKK var, PYD var, FETÖ var, Hizbullah var sadece Hamas eksikti.

Müjdeler olsun çok yakında Hamas da geliyor…

İktidar bakar, muhalefet bakar, Hamas Türkiye’de parti de kurar.