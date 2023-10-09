Hamas’ın festival alanı baskınında 260 kişi öldü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini giderek artırırken iki taraf da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Tüm dünya gözünü bölgeye dikmişken, Hamas militanlarının saldırıların başlama anı olarak paylaşılan görüntülerde, paramotorlarla bir festival alanına yaptıkları baskın defalarca paylaşılmıştı.

İsrail’in güneyindeki Gazze Şeridi yakınlarındaki düzenlenen ve Hamas tarafından baskın yapılan Süpernova Festival alanında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA) tarafından İsrail basınına yapılan açıklamada, festival alanından şu ana kadar 260’dan fazla kişinin cansız bedeninin toplandığı bildirildi.

PARAMOTORLARLA GELDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde festivale katılan İsrailli gençlerin cumartesi günü erken saatlerde çölde dans ettiği sırada gökyüzünde Hamas militanlarının kullandığı motorlu paraşütlerin belirdiği görülebiliyor.

KORKU FİLMİ GİBİ

Olayı yaşayan ve İsrail medyasına konuşan görgü şahitleri yaşananların 4-5 saat süren korku filmi gibi olduğunu belirtti.

Olaydan sağ kurtulan bir kişinin, bir ağacın altına saklandığını Hamas militanlarının yanlarından geçerken rastgele ateş açtıklarını anlattı.

Kurtulan şahıs, “Etrafta insanların öldüğünü gördüm. Çok sessizdim. Ağlamadım, hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.

Hamas savaşçıları normalde sıkı bir şekilde korunan sınır çitini paraşütler kullanarak fark edilmeden aşmayı başardı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413 kişi hayatını kaybetti, 213'ü çocuk ve 140'ı kadın olmak üzere 2 bin 243 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.