HAMAS'ın gölge lideri 'hayalet' ortaya çıktı

İsrail ordusu, Gazze’de ele geçirilen 70 milyon dijital dosya arasından çıkarılan fotoğrafları paylaşarak, İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın liderlerinden Muhammed Deif’in yıllar sonra ilk defa ortaya çıktığını iddia etti.

İsrail’in en önemli basın organlarından biri olan Yediot Ahronot'un internet sitesinde paylaşılan fotoğrafların 2018 yılına ait olduğu iddia edildi.

Deif, İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023 tarihli saldırısının planlayıcısı olarak bilinirken, hayatı boyunca en az yedi suikast girişiminden sağ kurtuldu.

İsrail medyası, Deif’in geçmişteki suikast girişimlerinde 2001, 2002, 2003, 2006 ve 2021 yıllarında hedef alındığını bildirmişti.

2014 yılında gerçekleşen bir saldırıda ise Deif’in eşi, küçük oğlu ve üç yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti.

Deif’in 2006 yılında bacaklarını kaybettiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı öne sürülmüştü.

Ancak Maariv gazetesi, İsrail ordusunun elinde Deif’in destek almadan hafif topallayarak yürüdüğüne dair kanıtlar olduğunu iddia etti.

Lakabı 'hayalet' olarak bilinen Deif'in yayınlanan fotoğrafta, nerede olduğu ve yanındaki ismin kim olduğu ise bilinmiyor.

Deif'in 1995 yılından bu yana İsrail'in en çok arananlar listesinin başında olduğu belirtildi.