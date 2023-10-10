HAMAS'ın öldürdüğü genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Editör: Erhan Songür

HAMAS’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’e saldırmak üzere başlattığı Aksa Tufanı harekâtında paramotorlar ile İsrail’de düzenlenen festivale katılan Alman dövmeci kadın Shani Louk’u öldürmüş ve cansız bedenini soyarak bir kamyonetin arkasına atıp zafer turu atmıştı.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Alman dövmecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Alman turistin festivalde müzik eşliğine dans ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

NE OLMUŞTU?

Hamas militanları, öldürülen dövmeli genç bir kadını soyarak bir kamyonetin arkasında sokaklarda “zafer turu” atmıştı. Öldürülen kadının, İsrail’e barış yanlısı bir müzik festivaline katılmak için gelen Alman Shani Louk olduğu tespit edilmişti.

30 yaşında olduğu açıklanan genç kadının bir dövmeci olduğu ve tatile gittiği kaydedildi. Louk’un akrabaları uluslararası kamuoyuna genç kadını dövmelerinden tanıdıklarını açıklarken annesi de yerel medyaya konuşmuş ve kızının kayıp olduğunu doğrulamıştı.

“EN SON 7 EKİM’DE TELEFONLAŞTIK”

Olayın şokunu üzerinden atamayan Louk’un ailesi Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel’e konuştu. Louk’un ebeveynleri, genç kadının kredi kartının çalındığını ve şu an Gazze’de kullanıldığını açıkladı.

Louk’un annesi Ricardaa Louk, eski adı Twitter olan X’ten açıklamalarda bulundu. Louk, “En son 7 Ekim’de onunla görüşmüştük. Kızımın halen hayatta olduğuna dair umudum var. Belki bilinci kapalıdır. Öldüğünü kabul etmek istemiyorum” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda yüzü gözükmeyen bir genç kadın bir kamyonetin arkasında Hamas militanlarının arasında yatarken görülüyordu. Bacağı ters dönmüş bir şekilde görülen ve rastalı saçları ve dövmeleriyle dikkat çeken kadının akrabaları kadını dövmelerinden tanımıştı.