Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının kimliği belli oldu

Hamas tarafından öldürülüp kamyonet kasasında çıplak bir şekilde götürülen kadının, İsrail'de bir müzik festivaline katılmak için ülkeye gelen Alman turist olduğu ortaya çıktı.

Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının kimliği belli oldu

Hamas'ın şiddetli saldırıları sonucu bir kadın hayatını kaybetmişti.

Militanlar kadının cansız bedeninin üzerine oturup alay etmiş, saçından tutup çekiştirmiş ve üzerine tükürerek bu anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Bir kamyonetinin arkasında cansız ve yarı çıplak bedeni sergilenen kadının kimliği belli oldu.

Söz konusu kadının Alman dövme sanatçısı olduğu kardeşi tarafından açıklandı.

Daily Mail'in aktardığına göre 30 yaşındaki Shani Louk'un İsrail'de barış için düzenlenen bir festivale katılmak için ülkeye geldiği ve Hamas'ın saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Vücudu bir kamyonun arkasında sergilenen Louk'un görüntüleri tüm dünyada infiale neden olurken, Hamas cesedin İsrailli bir kadın askere ait olduğunu iddia etmişti.

Dün gece saatlerinde ise Tomasina Weintraub-Louk, cesedin kuzenine ait olduğunu ve bacağındaki dövmeden onu tanıdığını ifade etti.

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