Hamas'la gizli görüşme! ABD basını yazdı, Beyaz Saray kabul etti

ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İsrail ile daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmeleri doğrulayarak, Başkan Trump’ın, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla konuşmayı ve ABD halkının çıkarlarına en uygun olanı yapmayı savunduğunu belirtti.

ADAM BOEHLER VE HAMAS YETKİLİLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yetkilileri arasındaki görüşmelerde, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması ve Gazze Şeridi’nde uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı ele alındığı öne sürüldü. Görüşmelerin geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirildiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDE MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanmadığı belirtilirken, Trump yönetiminin bu iletişimi yürütürken İsrail ile de istişarelerde bulunduğu, ancak Tel Aviv’in görüşmelerin içeriğinden farklı kanallar aracılığıyla haberdar olduğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas’la yapılan gizli görüşmeleri doğrularken, bu müzakereleri yürüten özel elçinin yetkisi bulunduğunu ve görüşmelerle ilgili olarak İsrail’e bilgi verildiğini söyledi. Leavitt, görüşmelerin içeriği hakkında daha fazla detay vermedi, ancak ABD'nin önceliğinin esirlerin serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Hamas, söz konusu görüşmeler ve Beyaz Saray'ın açıklamalarına dair henüz bir açıklama yapmadı.

HAMAS’IN ELİNDE 5 AMERİKAN VATANDAŞI ESİR VAR

Gazze’de şu an 59 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor ve bunlardan beşinin Amerikan vatandaşı olduğu belirtiliyor.