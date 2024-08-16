Hamas'tan ateşkes açıklaması

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha’da devam eden ateşkes müzakerelerinden henüz olumlu sinyaller gelmediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini duyurmuştu.

Hamdan, Doha’da süren müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın görüşmelere doğrudan katılmadığını ve müzakerelerin ne aşamada olduğuna dair net bir tablo olmadığını dile getirdi.

“Müzakereciler anlaşmazlıkları gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. Ancak, İsrail tarafının koşulları arttırdığı açık, yeni konular konuşuyorlar” denildi.

Hamdan, İsrail’in olumlu sinyal vermesi durumunda Hamas’ın yeniden müzakerelere katılabileceğini de sözlerine ekledi.