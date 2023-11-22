HAMAS'tan ateşkes açıklaması

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, İsrail ile anlaşmaya varılan 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı.

KAYNAK: İHA
HAMAS'tan ateşkes açıklaması

İsrail ile Hamas 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden ilk rehinelerin yarın serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Cohen, ilk etapta kaç kişinin serbest bırakılacağına dair detay vermedi.
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını söyledi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze’deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, “Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

"150 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK, GAZZE'YE YÜZLERCE YARDIM TIRI GİRECEK"

Hamas’tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi’ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

İSRAİL SERBEST BIRAKILABİLECEK 300 FİLİSTİNLİNİN İSMİNİ YAYINLADI

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor.
Öte yandan İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtiyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
İş gücü girdi endeksleri arttı Ekonomi
İş gücü girdi endeksleri arttı
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu Sağlık
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz Dünya
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu' Ekonomi
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu'
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır?
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme Ekonomi
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu Yaşam
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu