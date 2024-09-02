Hamas'tan İsrail'e büyük tehdit

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, bugün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mahkumların serbest bırakılması için askeri baskı yoluna gitmekte ısrar etmesinin, esirlerin tabutlar içinde ailelerine döneceği anlamına geleceğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, Netanyahu'nun Gazze'deki gözaltı merkezlerine yaklaşılması durumunda gardiyanlara yeni talimatlar verildiğini belirtti.

Netanyahu ise düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını dile getirmiş ve "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor" demişti.