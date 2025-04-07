Hamas'tan İsrail'in saldırılarına yanıt! Aylar sonra füze ile vurdu

Kaynak: AA
Hamas'tan İsrail'in saldırılarına yanıt! Aylar sonra füze ile vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Hamas'ın El-Kassam Tugayları, İsrail'in şiddetli saldırılarına karşılık Gazze Şeridi çevresindeki Aşdod'u vurduğunu duyurdu.

Filistinli Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail'deki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda kaç roket kullanıldığı ve tahribata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

10 ROKETTEN 5'İ İSABET ETTİ

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirdi.

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İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, sirenlerin Aşdod, Askalan ve Tel Aviv kentinin güneyindeki Şifla bölgesinde çaldığını aktardı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde ise roketlerden birinin Askalan’a doğrudan isabet ettiği ve 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bölgede maddi hasarın meydana geldiği belirtilen haberde, “şans eseri” ölen olmadığı kaydedildi.

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