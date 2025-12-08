Gazze'de ateşkesin 2. aşamasının ne zaman uygulanacağı merak edilirken Hamas'tan silahsızlanmayla ilgili yeni açıklama geldi. Hamas’ın üst düzey liderlerinden siyasi büro üyesi Basim Naim, İsrail'in ateşkese uymadığına dikkat çekti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması var. Hamas, "Bunu tartışmaya hazırız" mesajı verdi.

'HER ŞEYİ YAPTIK'

Basim Naim, “Hamas, uzun vadeli bir ateşkes veya barış anlaşması bağlamında, Filistin devletine giden bir yol, siyasi bir yol bağlamında bu tür fikirleri tartışmaya açıktır. Ancak değilse, tamam, öncelikle Filistinlilerin saldırıya uğramaları durumunda kendilerini savunma kabiliyetlerini koruyacak kapsamlı bir güvenlik düzenlemesine dayalı olarak depolama veya dondurma fikrini tartışmaya hazırız. Genel olarak direniş ve özel olarak Hamas söz konusu olduğunda, bu ateşkes anlaşmasına ilişkin tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Tarafımızdan istenen her şeyi yaptık ancak bugün İsrail'in yükümlülüklerinin çoğu yerine getirilmedi, anlaşmaya bağlı kalmadılar ve Gazze Şeridi'nin doğusundaki bölgenin çoğunu tahrip etmeye ve saldırmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Hamas ateşkesin diğer aşamalarının hayata geçeceğinden endişeli.

Naim, “Gerçekten, İsrail, Amerikalılar, Trump planını kabul eden BM Güvenlik Konseyi, arabulucular ve diğerleri tarafından baskı görmeden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ederse, anlaşmanın nasıl ilerleyeceği konusunda çok endişeliyiz” dedi.

Hamas yetkilisi Gazze'de konuşlanacak uluslararası gücün yetkisini aşmaması gerektiğini de söyledi.

Hamas yetkilisi, “Sınırlara yakın bir yerde bulunacak, ateşkes anlaşmasını denetleyecek, ihlalleri rapor edecek ve her türlü tırmanışı önleyecek bir BM gücünü memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu güçlerin Filistin topraklarında herhangi bir şey yapma veya uygulama yetkisine sahip olduğunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.