Hamas’tan Trump’a yanıt

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına yanıt olarak "Derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" denildi.

ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

