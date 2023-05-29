Hamburg taraftarı şampiyon olduğunu sanıp sahaya daldı. Akıllara İstanbul'daki timsah yürüyüşü geldi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Hamburg, deplasmanda Sandhausen'i konuk etti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Hamburg'ta maça taraftarlar damga vurdu.

ŞAMPİYON OLDUKLARINI SANIP SAHAYA ATLADILAR

Hamburg taraftarları galibiyet sonrası şampiyonluk kutlaması için sahaya indi.

Ancak bu sırada ikincilik mücadelesi veren bir diğer takım Heidenheim’ın maçı oynanmaya devam ediyordu.

Heidenhim, J. Regensburg karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 90+9'da gelen golle 3-2'ye çevirmeyi başardı ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.

J. Regensburg ise 17. sırada kalarak küme düştü.

Bu sonuç sahaya inen Hamburg taraftarını büyük üzüntüye uğrattı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg play-out'ta Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BENZER BİR OLAY YAŞAMIŞTI

Benzer bir olay 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de anons skandalı yaşanmıştı. Şampiyonluk yarışı son haftaya taşınmıştı.

Bursaspor ile Fenerbahçe, o sezon kıran kırana geçen bir şampiyonluk yarışı yaşadı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 1-1 devam eden maçta, maçın son dakikaları oynanırken Bursa’dan gol haberi olduğu, Bursaspor-Beşiktaş maçının 2-2 bittiği anons edildi.

TARAFTAR SAHAYA DALMIŞTI

Fenerbahçe bu sonuçla şampiyon olduğu şeklinde statta yapılan anons lig tarihinde skandala neden oldu.

Yapılan bu anons sonrası Fenerbahçe taraftarı sahaya atlamış ve büyük sevinç yaşamıştı. Bazı taraftarlar timsah yürüyüşü yaparak Bursaspor'a göndermede bulunmuştu.

Gerçek sonradan anlaşılırken, Bursaspor tarihinde ilk kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu olay lig tarihindeki en ilginç ve dramatik olaylardan bir tanesi olarak kaldı.