Hamburger köftesinden et hariç her şey çıktı. Bakanlık ifşa listesini yeniledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hamburger köftesinden et hariç her şey çıktı. Bakanlık ifşa listesini yeniledi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini yeniledi. Radara 8 firma daha takıldı. Hamburger köftesinden neler çıktı neler...

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit, tağşiş gıdalar listesi güncelliyor. Her gün de o listeye yeni firmalar takılıyor.

Kocaeli'ndeki bir firmanın ürettiği çiğ hamburger köftesinde bildiğiniz o malul hayvanların eti çıktı... Denetimlerde alınan numuneler laboratuvarda incelemeye tabi tutuldu. O incelemeden hamburger köftesinin içinde at eşek eti olduğu tespit edildi.

Listeye giren firmaların ürettiği bir bitkisel yağ ürününün içinden boya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşişin önüne geçmek için aldığı numuneleri laboratuvarda teste tabi tutuyor. Bakanlık yayınladığı yeni taklit tağşiş listesine 6firma daha girdi. Tereyağından süt yağı hariç yağ çıktı. Zeytinyağında ise tohum yağı kullanıldığı tespit edildi.

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