Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye zeytinyağından yoğurda 36 yeni ürün eklendi.

Zeytinyağı ve diğer yağ ürünleri, yoğurt, bal gibi temel gıdalarda hileye rastlandı.

Bakanlık, bazı yoğurt ürünlerinde nişasta katıldığı, zeytinyağlarına daha düşük kaliteli tohum yağlarının karıştırıldığını duyurdu.

Bir köfte harcında deri dokusu ve başka bir köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca hamburger köftesinde kalp tespit edildiği de listeye yansıdı.

İşte Bakanlık tarafından yayımlanan liste: