Hamburger ve dönerde yeni dönem, bakmadan almayın. Bakanlık talimat verdi artık zorunlu olacak

Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger gibi popüler yiyeceklerin gramaj bilgisinin işletmelerin fiyat listelerinde yer almasını zorunlu hale getirdi.

Bu karar, özellikle tüketicilerin daha şeffaf ve bilinçli alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla alındı. İşletmelere, gramaj bilgisini gizlemeleri durumunda idari para cezası uygulanacağı da duyuruldu.

YETERSİZ BİLGİLENDİRME

Ticaret Bakanlığı, özellikle döner, iskender ve hamburger gibi yiyeceklerin fiyatlandırılmasında yaşanan belirsizlikleri gündeme aldı. Aynı türde ürünler, farklı porsiyon boyutları ve sunum şekilleriyle farklı fiyatlarla satılabiliyor.

Ancak, fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgisi yer almadığı için tüketicilerin bu fiyatları karşılaştırması oldukça zor oluyordu. Bu durum, vatandaşların mağduriyetine yol açtı ve şikayetlerin artmasına neden oldu.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILAMIYORDU

Bakanlık, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta ve restoranlarda ürünlerin gramaj bilgilerinin açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Dönerin ‘ekmek arası döner’, ‘dürüm döner’ gibi farklı sunumlarla satılması, iskenderin ve hamburgerin değişik porsiyonlarla fiyatlandırılması gibi durumlar, tüketicilerin doğru bir şekilde fiyat karşılaştırması yapmalarını engelliyordu. Bu sebeple fiyat listelerinde gramaj bilgisinin de yer alması gerektiği vurgulandı.

POLÜLER YİYECEKLER

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburgerin ekonomik ve hızlı servis özellikleri nedeniyle en fazla tercih edilen yiyecekler arasında yer aldığını hatırlattı. Bu popüler ürünlerin fiyatlarının net bir şekilde karşılaştırılabilmesi, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmalarını sağlayacaktır. Bakanlık, bu adım ile hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hem de işletmelerin daha şeffaf bir şekilde hizmet sunmalarını amaçlıyor.

Yeni düzenleme ile, döner, iskender ve hamburger gibi ürünlerde gramaj bilgisi fiyat listelerinde yer alacak. Bu, tüketicilerin aldıkları ürünün ne kadar et içerdiğini bilmesini sağlayarak, daha adil ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturulacak. Ticaret Bakanlığı, bu bilgilerin eksik olduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurdu.