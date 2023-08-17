Allah'ın dünyada bizlere bahşettiği her şeye teşekkür etme amacıyla Hamd duası okunur. Hamd duasının sabah ile akşam zamanlarında okunması tavsiye edilir. Peki, Hamd duası nedir? Hamd duası nasıl okunur Türkçe okunuşu nedir?

Hamd duası, Allah'ın bize verdiği, nimetlere, insan sağlığına, akla, ilme teşekkür etmek amacı ile yapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de daimi olarak değinilen şükür duasından, esas olarak peygamber efendimiz de her zaman bahsetmiştir.

HAMD DUASI NEDİR?

Hamd duası Allah'ın bu dünyada bizlere bahşettiği bütün her şeye teşekkür etmek amacı ile yapılan ve bereketi artıran bir ibadet türü olmaktadır. Alimler duanın sabah ile akşam zamanlarında okunmasının oldukça hayırlı olduğuna işaret ederler.

Sabah namazlarında ve akşam namazlarının sonrasında hamd duası okunarak Allah'a teşekkür edebilmek mümkündür. Şükür duasının faziletleri bir hayli fazladır. Bazı alimler okunmasının, kalpleri ferahlattığını, zihinleri geliştirdiğini ve huzuru arttırdığını söylemektedir.

HAMD DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU

Hamd duasının Arapça okunuş şekli:

''Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.''

HAMD DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

Hamd duasının Türkçe okunuş şekli şu şekilde olmaktadır:

''Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım fakat senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren fakat sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet fakat Allah'ın yardımı ile kazanılır.''

HAMD DUASI NASIL YAPILIR?

Hamd, Allah'ın bizlere verdiklerine teşekkür amacı ile yapılmaktadır. Peygamber efendimiz, müjdeli bir haber aldığında hamd duası yapmaktadır. Şükür namazına kalkmaktadır.

Şükür duası yapabilmek için abdest almanın fazileti de alimler tarafından bildirilmektedir. Bir kişi şükür duası yapmak ister ise, bundan önce temizlenmelidir. Abdestini almalıdır ve duaya başlamalıdır.

Bireyin namaz sonrasında duayı yapması çok daha faziletli olacaktır. Bunun sebebi ise peygamberimizin bu şekilde yapmış olmasıdır. Şayet ki kişinin abdest alabilecek ve namaz kılacak olanağı yoksa hamd duası yapabilmektedir.

Hamd duası abdeste ve namaza koşullu bir şekilde yapılmamaktadır. İstenildiği durumda daima her yerde Allah'a dönüp, el açılarak ya da içten yapılabilmektedir.