Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni teknik direktörün büyük ihtimalle yabancı olacağını söyledi. Akın, yeni ismin bugün ya da yarın açıklanacağını aktardı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen, CNBC-e canlı yayınına katıldı.

Jose Mourinho'nun yerine getirilecek teknik direktörle ilgili açıklama yapan Hamdi Akın, "Yerli veya yabancı olması konusunda tereddütler var. Başkan açıkladı zaten. Sanıyorum yabancı ağırlıklı... Bugün ya da yarın açıklarlar" dedi.

Ergün Özen ise Mourinho hakkında "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho da bir seçim kazasıdır. Yoksa Mourinho ne gelecekti Fenerbahçe'ye! Seçim kazası oldu orada. Başka da bir şey eklemeyeyim” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e soykırım ve yaptırım resti: Başbakan Pedro Sánchez açıkladı
İspanya'dan İsrail'e soykırım ve yaptırım resti: Başbakan Pedro Sánchez açıkladı
Gürsel Tekin il binasına polise eşliğinde giriyor! Biber gazı müdahalesi...
Gürsel Tekin il binasına polise eşliğinde giriyor! Biber gazı müdahalesi...
Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?
Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?
Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!
Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (8 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?