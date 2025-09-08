Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen, CNBC-e canlı yayınına katıldı.

Jose Mourinho'nun yerine getirilecek teknik direktörle ilgili açıklama yapan Hamdi Akın, "Yerli veya yabancı olması konusunda tereddütler var. Başkan açıkladı zaten. Sanıyorum yabancı ağırlıklı... Bugün ya da yarın açıklarlar" dedi.

Ergün Özen ise Mourinho hakkında "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho da bir seçim kazasıdır. Yoksa Mourinho ne gelecekti Fenerbahçe'ye! Seçim kazası oldu orada. Başka da bir şey eklemeyeyim” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...