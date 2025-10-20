Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Hamdi Akın, TV100'de canlı yayınlanan "Kale Arkası" programına katıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım'la tartışma yaşayan Akın, "Aziz Yıldırım ile kişisel problemimiz vardı, geride kaldı. 2015'te ben Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu listesinde rakip olurken, seçimi Aziz Yıldırım ve ekibi kazanmıştı. Biz de tebriğe gidelim demiştik. Orada elektrikli bir pozisyon oldu. El sıkma, sıkmama hadisesi, hakaretler, arkasından bir mahkeme süreci… Mehmet Aydınlar'ın listesinde olmamızı nedense bir türlü Aziz Yıldırım hazmedemedi" ifadelerini kullandı.

"3 TEMMUZ'DA HAPİSHANEDE ZİYARET ETTİM"

Yıldırım döneminde yönetimde olduğunu hatırlatan Akın, "2000-2002 arasında şampiyon yaptığımız sene Aziz Yıldırım’ın yönetimindeydi. Şampiyon yaptığımız, stadyumun maraton tarafının yapıldığı seneydi. Sonra işlerim dolayısıyla ayrıldım. Arkadaşlığımız devam etti. 3 Temmuz dolayısıyla kendisini hapishanede ziyaret ettim. Orada söylediklerini dinledik. Bir birlik oldu" dedi

"BORÇLARI SIFIRLAMAMIZI İSTEMEDİLER"

Yıldırım'ın Divan kurulundaki sözlerine yanıt veren Akın, kongrede taşınmazlarla ilgili yönetime yetki veren teklifin reddedilmesiyle önlerinin kesildiğini söyledi.

Akın, "Biz Ataşehir ve Kayışdağı projelerini Emlak Konut ile yapıp borçları sıfırlayınca çok rahatlayacaktık. Bu rahatlama istenmedi. Bunun önünün kesilmesi istendi ve bunun önünü kestiler. Kimler ona el kaldırdıysa istemedi" diye konuştu.

"ANKARA'DAKİ PROJE KÂRLI DEĞİL"

Ankara'daki İncek tesisleri hakkında Yıldırım’ın söylediği sözlere de cevap veren Hamdi Akın, "İncek için Aziz Bey, 'Şehrin kalbinde paha biçilmez bir yer' diyor. Paha biçilmezse biz oraları değerlendiririz. 15 tane yönetim kurulu üyesi var. Eğer Ankaralılarla dalga geçmiyorsa, Ankara’yı hiç bilmiyor demektir. Bu, kârlı bir yatırım değil. Biz orada onun arkasında yer yaptık ama orası bir konut arazisiydi. Konutları yaptık ve sattık. Metrekaresi 2 bin Euro'dan konut satıyoruz. 2 bin Euro'ya mâl edemiyorsunuz. Dolayısıyla kârlı bir yatırım değil" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM KENDİSİ ALMADI, KULÜBÜN PARASIYLA ALDI"

"Fenerbahçe emlak şirketi değil" diyen Akın, "Aziz Yıldırım 'Bana bilgi verin. Divanda verdiğiniz bilgiler yetmez, bunları ben aldım diyor. Çünkü 'Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim, bunları ben yaptım, ben aldım ’ diyor. Ben aldım derken tabii ki kulübün parasıyla aldı. Yani kendi parasıyla değil, borçlanarak aldığı. Dünya kadar borç yapılmış, arsalar alınmış. Güzel, yapılabilir, bunlar. Sonuç itibariyle bir aset (varlık) var. Borç varsa karşılığında bir aset var. Bu asetler borcu karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.

İNŞAAT PROJELERİNİN DEĞERİ NE KADAR?

Görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun tazminatını kendisinin mi ödediği sorulan Akın, "Hayır öyle bir şey yok. O tamamen sosyal medya asparagası" yanıtını verdi.

İnşaat projeleri hakkında konuşan Hamdi Akın, "Ataşehir projesi 350 milyon Euro'luk bir proje. Buradan yüzde 20 kazansak 70 milyon Euro kazanırız. 150 milyon Euro Kayışdağı projesi. Oradan biraz daha fazla kazanırız. Çünkü orada Murat Ülker yok, orası bizim. Oradan 35-40 milyon Euro bekliyorum. 150 milyonla ikisi eder 500 milyon Euro.

100 milyon Euro Fenerbahçe Futbol Akademisi projesi. Başladı ve tam gaz gidiyor. Etti, 600 milyon Euro. 100 milyon Euro stat projesi. Toplam 700 milyon Euro. Aşağı yukarı 50 milyon Euro Dereazğı’nda yenileme var. Bu 3-4 sene içinde yapılacak, 800 milyın. 50 milyon Euro da Kenan Evren. 30-40 milyon Euro da Vefa Küçük havuzu."

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'ndaki konuşmasında "3 ay sonra kongrede çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz, hiçbir şeyden de korkmayız. Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız, kaç para gelecek? İki arsa 150 milyon Euro değerinde 70 milyon Euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon Euro'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani" demişti.