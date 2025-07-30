Hamdi Alkan’dan dördüncü evlilik sürprizi: Doktor sevgiliye Paris’te romantik teklif

58 yaşındaki ünlü yönetmen Hamdi Alkan, dördüncü evliliğine adım atıyor. Daha önce oyuncu Canan Hoşgör ve şarkıcı Selen Görgüzel ile evlenen Alkan, bu kez doktor Dicle Çelik’e gönlünü kaptırdı.

Geçen yaz başlayan ilişkileri, evlilik kararıyla sonuçlandı.

Mehmet Üstündağ’ın köşesinde yer verdiği habere göre, çift geçen hafta Paris’e gitti ve Eyfel Kulesi’nin romantik atmosferinde aşklarını taçlandırdı.

Hamdi Alkan, sevgilisi Dicle Çelik’e sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu ve “evet” cevabını aldı.

Çifte yakın kaynaklara göre, ikili kısa sürede nikâh masasına oturmayı planlıyor.

Dr. Dicle Çelik, İstanbul’daki bir özel hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor.

Bu, Hamdi Alkan’ın dördüncü evliliği olacak.

İlk eşi Canan Hoşgör ile iki kez evlenip boşanan Alkan, ardından Selen Görgüzel ile evlenmiş, 2022’de boşanmıştı. 58 yaşındaki oyuncunun iki kızı bulunuyor.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

1967’de Antakya’nın Döver köyünde doğdu. Arap kökenli bir ailenin en küçük çocuğu. Altı kardeşten biri olan Alkan’ın babası Ali Alkan adliye mübaşiri, annesi Helva Alkan ev hanımıydı. Babası Hatay Devleti vatandaşıydı.

Eğitimini Antakya’da tamamlayan Alkan, çocukluğundan beri oyuncu olmayı hayal etti. İlkokulda müsamerelerde yer aldı, yüzme ve basketbolla ilgilendi. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’ni 12 yılda bitirdi.

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Üniversite yıllarında Sahaflar Çarşısı’nda kitap satarak geçimini sağladı. Konservatuvara girmeyi çok istedi ancak başarılı olamadı.

1989’da, 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (1998) ve Ayşe (2007) adında iki kızı olan çift, 1999’da boşandı, 2006’da tekrar evlendi ve 2012’de yeniden ayrıldı.

Kariyerine TRT’de 3 Aşağı 5 Yukarı programıyla başlayan Alkan, Reyting Hamdi ile ünlendi. Gazman tiplemesiyle dikkat çekti. En İyi Arkadaşım dizisinde Cino’yu oynadı, yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Yumurcak TV’yi yönetti.

Tiyatroda da aktif olan Alkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde hocalık yaptı.2001’de Şellale filminde konuk oyuncu oldu.

Türkiye’nin Yıldızları yarışmasıyla Beren Saat ve Engin Akyürek’i tanıttı. Arka Sıradakiler, Dersimiz Atatürk, Selam: Bahara Yolculuk gibi yapımları yönetti.

2014’te Selen Görgüzel ile Roma’da evlendi. 2016’da tüp mide ameliyatıyla kilo verdi.

Geniş bir koleksiyonu olan Alkan, bazı eserlerini Hatay’daki Kurtuluş Müzesi’ne bağışladı.

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