Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçeli futbolculara tavsiye

Fenerbahçe'de stadyum ismi ve Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsoru olan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın da eşlik ettiği ziyarette Futbol Direktörü Devin Özek de hazır bulundu.

Futbol Takımının antrenmanını izleyen Hamdi Ulukaya, daha sonra Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya geldi ve yeni sezon öncesi başarılar diledi.

'SİZLERİN YAPABİLECEĞİ ŞEY FUTBOLUN ÖTESİNDE'

Hamdi Ulukaya, takıma yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho ile aynı odada olduğuma inanamıyorum. Bu bir hediye. Bütün dünya takip ediyor. Fenerbahçe dünyanın en köklü takımlarından biri. Eğer o köyde büyüyen çocuk Amerika'ya gidip bir firma kurup sonrasında aşık olduğu takımın stadyumuna firmasının adını verebiliyorsa bu, dünyada her şeyin mümkün olduğu anlamına gelir. Fenerbahçe'nin, yani sizlerin yapabileceği şey, bu ülkedeki her çocuğa verebileceğiniz hediye, futbolun ve hayal edebileceğiniz her şeyin ötesinde. Kendilerine güvenmelerini ve inanmalarını sağlayabilirsiniz."