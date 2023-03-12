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Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz ligdeki hedeflerini açıkladı

Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Altınordu maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:33
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Hamdi Yılmaz'dan maç sonu galibiyet açıklaması

Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz ligdeki hedeflerini açıkladı
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Altınordu'yu 4-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, üstün bir performansla sahadan üç puanla ayrılmasını bildiklerini belirtti.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki devrede iyi oynadıklarını ifade etti.

Maçta çok fazla gol pozisyonu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bugün çok coşkulu çok daha üstün bir performansla sahadan üç puanla ayrılmasını bildik. Bundan sonraki hedefimiz ilk iki içerisinde yer almak. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını sezon sonunda görürüz." diye konuştu.

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