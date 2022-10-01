﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı

Türk futbolunun efsane futbolcuları önceki gün Üsküdar Belediyesi'nin 32 amatör takıma sportif malzeme krampon dağıtımında Üsküdar Belediyesine ait Beylerbeyi Stadı'nda futbol şov yaptılar.

Başlama vuruşunu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yaptığı karşılaşmada, ünlü hakem Binali Kartal ve Rüştü Rençber. Mahir Günok, Hami Mandıralı, İbrahim Toraman, Giray Bulak, Güvenç Kurtar, İbrahim Yattara, Ender Alkan, Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı, Cenk İşler, Evren Turhan, Şenol Yavaş, İsmail Er, Tansu Açabey, sergiledikleri futbolla şov yaptılar.

Üsküdar Belediye Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka "Türkiye'nin efsane futbolcuları ile her ay gençler için turnuva düzenleyerek futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Amacımız spor yapmayan genç kalmasın. Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve ekibi spora için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

İbrahim Yattara'nın teknik şovu, İbrahim Toraman'ın hırsı, Hami Mandıralı, Cenk İşler, İbrahim Toraman, Evren Turhan'ın attıkları goller alkışlandı.