Hami Mandıralı'dan Trabzonsporlu gençlere başarı dileği

Kaynak: AA
Hami Mandıralı'dan Trabzonsporlu gençlere başarı dileği

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maçla ilgili konuştu.

Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. AA muhabirine açıklamada bulunan Mandıralı, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un genç yeteneklerinin başarılarına dikkati çeken Mandıralı, "Sahada muhteşem bir takım var, bir aile var. Gollerde bunu net görebiliyoruz. Gollerdeki sevinçlerinde hepsi olaya ortak olmuş. Herkes başarıyı, savaşı, mücadeleyi sahada paylaşıyor. Bunlar çok güzel şeyler bir takım için." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN UEFA KUPASINI ALMASI GİBİ"

Mandıralı, teknik direktör Eyüp Saka'nın da ekibe katkılarına işaret ederek, her konuda takımın sahada hazır olduğunu ifade etti. Futbolcuların muhteşem bir hırsı olduğunu belirten Mandıralı, "O enerji sahaya yansırsa mücadele daha etkili olur, anlamlı olur. Bugün belki de Galatasaray'ın UEFA kupasını almasıyla eşdeğer bir maç olacak." dedi.

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