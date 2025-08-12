Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!

Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın TFF'deki görevi değişti.

HAMİ MANDIRALI BAŞKAN HACIOSMANOĞLU'NA DANIŞMANLIK YAPACAK

Yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Sportif Danışmanı' olarak görev yapacak.

Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacak.

YENİ 'GENÇ MİLLİ TAKIMLAR KOORDİNATÖRÜ' SAMET AYBABA OLDU

Öte yandan TFF Hami Mandıralı'dan boşalan Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine Samet Aybaba'yı getirdi.