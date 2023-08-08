Hamide adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hamide isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hamide ne demek? Hamide isminin anlamı nedir?

HAMİDE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hamide ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen.

- Sevinç, gönül ferahlığı.

- Övülmeye değer.

- Hamdeden, şükreden.

HAMİDE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hamide ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hamide ismini koymak caizdir.