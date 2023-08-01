Hamidiye suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Hamidiye Su’ya da zam geldi. 19 litre damacananın fiyatı 12 TL’lik artışla 59 TL’ye çıktı.

Hamidiye suya zam

Her geçen gün zam yapılan ürünlere bir zam da sudan geldi.

BirGün Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden olan Hamidiye Su’yun ürünlerinde zam yapıldı. 47 TL’ye satılan 19 litrelik damacananın fiyatı 59 TL’ye yükseltildi.

İktidarın ekonomi politikaları ve seçim yatırımları nedeniyle enflasyon yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından başlayan zam dalgasına içme suları da eklendi.

İBB’nin iştiraklerinden Hamidiye Su’yun ürünlerine yüzde 25’lik zam yapıldı. Daha önce 47 TL’den satılan 19 litrelik Hamidiye damacana suyun fiyatı zamla birlikte 59 TL’ye yükseldi.

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