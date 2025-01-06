Hamile eşi ve çocuğu olanlar yandı. Tezgahta tanesi 50 TL

Kaynak: DHA

Antalya'da çileğin kilogramı 400 liraya yükseldi. Üretimin azalmasıyla fiyatındaki artıştan dolayı pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda adedi 15 liradan alıcı buluyor. Çileğe aş eren kadınlarla çocuklarını kıramayan aileler çileğe adeta servet ödeyecek.

Kentte geçen ay olumsuz hava koşullarından dolayı tarım alanlarının zarar görmesi, çilek üretiminin azalmasına neden oldu. Seraların fırtına ve su baskınından zarar görmesiyle çileğin fiyatı arttı.

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Pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda kilosu 400 liraya satılıyor. Fiyat artışı nedeniyle 35 ila 40 gram ağırlığında çilek adet olarak tanesi 15 liradan alıcı buluyor.

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Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, çileğin Antalya'da örtü altı tarımda 12 ay yetiştirilebildiğini anlattı. Her mevsim tüketilen çileğe müşteri ilgisinin her zaman yoğun olduğunu belirten Bayık, “Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle çilek üretimi azaldı. Tarım alanları zarar görünce çileğin fiyatı arttı" dedi.

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Bayık "2 hafta önce çilek temin etmekte zorluk çektik. Fiyatı 2 katına kadar yükselmişti. Üretimin azlığı nedeniyle anlaştığımız üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Çileğin kilosu 400 lira oldu. İlerleyen günlerde yarıya düşmesini bekliyoruz. Çileğe her zaman ilgi var. Müşterilerimizin talebine göre kilo veya adet olarak satıyoruz. Eskiden günde 10 kasa çilek satıyorduk şimdi 1 kasa satabiliyoruz" dedi.

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