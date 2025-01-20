Hamile eşini bırakıp yengesiyle kaçmıştı! Müge Anlı'da ortalık bir anda karıştı... Rahmi Özkan çileden çıktı

Kaynak: ATV
Hamile eşini bırakıp yengesiyle kaçmıştı! Müge Anlı'da ortalık bir anda karıştı... Rahmi Özkan çileden çıktı

Hamile eşini bırakıp yengesiyle kaçan Oğuz Müge Anlı’nın programına katıldı. Oğuz Çelik Rahmi Özkan'ın sözlerine tepki gösterince ortalık bir anda karıştı. Bunun üzerine Rahmi Özkan canlı yayında çıldırdı.

Oğuz Çelik, hasta ağabeyini ve hamile karısını terk ederek 40 yaşındaki yengesi Revşan ile kaçtı. Yengenin geçtiğimiz hafta yayına bağlanarak söylediği sözler ağızları açık bırakmıştı.

ANNESİNİ SUÇLADI

Oğuz Çelik canlı yayında annesiyle yüzleşti. Annesine "Senin yüzünden bakkala bile çıkamıyorum" diyen adam herkesi şoke etti.

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Oğuz Çelik'in sözleri Müge Anlı'yı çok kızdırdı. Ünlü sunucu "Annen gitmedi kaçmadı, yengeni alıp kaçıran sensin. Annemle amcan mı kaçtı sanki? Önce bir özür dile" diyerek sinirlendi.

Çelik daha sonra ise Rahmi Özkan'a da tepki göstererek "Orada avukat bey çıkıyor da benim adamlığa laf ediyor nasıl söyleyebilir ya" dedi. Bu anlara Müge Anlı yine müdahale etti "Neyinden bahsedecekti? Sen kafayı mı çarptın oğlum? Sen kiminlesin senin karın hamile senin ne işin var yengenle?" diyerek ateş püskürdü.

Özkan da bu duruma tepki göstererek sinirlendi ve şunları söyledi:

"Yazıklar olsun ki böyle eli öpülecek bir ananın oğlusun! Yazıklar olsun! Adamlılığın raconunu bilsen bu konuyu ortaya getirip sormazdın! Kalkıp da öz kardeşin yahu merhamet et merhamet! Nasıl kalkıp da öz kardeşinin hanımını alır da kalkarsın? Milli yuvanın kutsallığını ayaklar altına altın. Yazıklar olsun!"

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