Hamile kadın ve bebeği elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan hamile kadın ve bebeği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarımeşe ışıklarda meydana geldi. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan 5 aylık hamile Malika Gadeova için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan sağlık ekipleri hastaneye doğru yola çıktı. H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansın içinde bulunan yaralı Malika Gadeova önce özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.