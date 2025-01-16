Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı! Müge Anlı kendini tutamadı

Oğuz Çelik'in annesi Nurzade Çelik de 67 gündür haber alamadığını söyleyerek oğlu ve gelinini bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında inanması güç bir aşk hikayesine sahne oldu. Sakarya'da yaşayan Nurzade Çelik 67 gündür kayıp olan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurunca gerçek ortaya çıktı.

ANLATTIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

27 yaşındaki oğlunun 40 yaşındaki geliniyle kaçtığını anlatan anne, terk edilen gelinin ise 5 aylık hamile olduğunu söyledi.

KAYIPBİLADERİ İLE KAÇAN GELİN TELEFONLA BAĞLANDI

Oğuz ile birlikte kaçan Revşan adındaki ailenin büyük gelini yayına bağlanarak "Ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben zaten suçumu biliyorum bir, ikincisi lafa gelirsek 30 yaşındaki bir adamı ben nasıl konuş veya konuşma diye yönlendireceğim. Görümcem diyor ya 2 aydır kardeşimizin sesini duymuyoruz. Öyle bir şey yok" dedi.

"BUNUN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Yaşananları telefonda anlatan Revşan, Müge Anlı'nın "Sizin bundan sonra gelecek planınız nedir?" sorusuna ise "Gelecek planımız belli... Biz bu yola çıktık. Bunun artık bir dönüşü yok. Bu arada ben kimseyi de zorla tutmam 30 yaşında adam ben ona ne git derim ne de kal" cevabını verdi.

MÜGE ANLI KENDİNİ TUTAMADI

Kaçak gelinin söyledikleri üzerine sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı ise "Düşünmez misin ya bu çocuk ne kadar ahlaksız abisini karısına bakıyor. Ben de olsam o benimle beraberken neler yapmaz. Bunu ben ne zaaf olarak niteleyebilirim ne de aşk olarak… Bu benim söyleyebileceğim en ağır küfür oluyor" ifadelerini kullandı.

"KOCAMLA İYİ OLMAMI ÇEKEMEDİ"

Yayına daha sonra adamın 5 aylık hamile eşi de katıldı. Kadın, "Revşan beni kıskandı. Revşan'ın derdi benim kocamla yiyip içip gezmekti. O benim kocamla iyi olmamı çekemedi" dedi.