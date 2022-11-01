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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Tek gecede 7 NBA oyuncusuyla birlikte olduğunu iddia eden model Aliza Jane hamile olduğunu duyurdu.

Galeri Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:25
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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda tek gece 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden model Aliza Jane, bir bebek beklediğini duyurdu.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Ünlü model, bebeğinin babasına ilişkin bir açıklama ise yapmadı.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan modeller arasında yer alan Aliza Jane, geçtiğimiz yıllarda yaptığı itiraf nedeniyle bir anda gündeme oturmuştu.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Genç kadın, tek gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini belirterek herkesin ağzını açık bırakmıştı.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

25 yaşındaki Aliza, kendisiyle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Genç model, şu sıralar hamile olduğunu ve bir bebek dünyaya getirmeye hazırlandığını ifade etti.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Aliza paylaşımına ise, 'Bebeğimle tanışmak için sabırsızlanıyorum' notunu düştü.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Aliza'nın paylaşımından sonra bebeğin babasının kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Ancak ünlü model, bebeğinin babasının kim olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Tek gecede 7 basketbolcuyla adı çıktı. Hamile olduğunu duyurdu

Aliza bebeğinin ismine ise önümüzdeki günlerde karar verecek.

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